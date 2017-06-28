2G退場剩不到72小時 終止流程業者說分明

國家通訊傳播委員會發言人翁柏宗與平台事業管理處處長陳國龍，共同解釋2G轉4G的進度。（記者陳炳宏攝）

2017-06-28 16:41

〔記者陳炳宏／台北報導〕2G業務即將於6月30日依法屆期終止，屆時原2G門號將無法使用，須原號移轉到3G、或4G，為因應2G終止可能發生之突發狀況，國家通訊傳播委員會（通傳會）今天表示，已和電信業者成立「行動電話業務終止應變小組」，同時提供免付費專線「0800-080-223」，同時通傳會也會於6月30日起連續3天派員輪值留守，發言人翁柏宗表示，2G退場後，3家電信業者每年將省下3億度電，相當每年可減少1.58億噸碳排放量，同時翁柏宗也呼籲消費者把握時間儘速辦理移轉。

台灣電信產業發展協會劉莉秋表示，整個終止流程從7月1日0點0分開始，終止2G訊號，原有未轉移到4G的2G手機，將提供用戶撥打任何電話後，直通電信客服窗口，會有專人立即接聽提供移轉引導，或是語音導引，該服務將提供到7月7日23時59分。

劉莉秋強調，為考量2G用戶的急難需求，業者仍會提供110、119、與112緊急救難通訊，直到7月7日23時59分終止。

翁柏宗表示，行動方案推動以來2G用戶數已由105年10月底的47.2萬，下降到106年6月23日的11.4萬，整體用戶數已下降75.7%，未轉移用戶應儘速移轉，避免影響自身通訊權益。

翁柏宗說，6月30日後，各家2G客戶，電話會自動轉接到客服專線，目前月租用戶剩餘6.4萬戶，預付卡則剩2萬戶，門號將保留6個月，期限過後將重新回收釋出。

至於2G用戶中，包括最大戶台電公司與其他公用事業，均已轉換完畢，翁柏宗表示，透過國營會協助、台電、台水都已解決。

目前中華電信已經針對2G用戶，進行簡訊、話中插播等宣導移轉，只要手機一重開機，就會收到簡訊，而播電話時，接通前也會有終止服務的插播。

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