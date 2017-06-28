廖子蕓高一自嘲電子白癡 高二拿6專利成發明達人

高英工商高二生廖子蕓（右）在資訊科主任蔡忠憲（左）指導下成了小發明家。（記者洪臣宏攝）

2017-06-28 16:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商廖子蕓曾自嘲是「電子白癡」，為了改善生活上的不方便愛上發明，鬧家庭革命後從商科轉入資訊科，如今已在國內外發明獎賽事中「穿金戴銀」，拿下6項專利。

廖子蕓高一就讀資料處理科，一直以為畢業後會當OL，卻因錯陽差投入發明領域，高二時還毅然轉入資訊科。她說，以前從不知道什麼是電機、電子，現在成了興趣，還想當工程師。

她說，經常在學校跑馬燈、臉書上，看到學長姊獲發明獎的訊息，覺得好厲害，後來遇上資訊科主任蔡忠憲，一頭栽進「創意發明社」，高二為了轉科還曾鬧家庭革命，如今父母轉而大力支持。

廖子蕓在2016IEYI哈爾濱世界青少年發明展、2016韓國首爾國際發明展接連獲取佳績；國內曾囊括2017國際智慧型人形機器人競賽冠亞軍、2016IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽銀牌等大獎。

她的6項專利作品包括錄音提醒地毯、音樂肥皂盒、水位感測警知裝置、發光書籤、缺紙趣味提醒面紙盒和智慧門把，另有4項還在申請中，她希望畢業前能打破學長戴士程創下的11項專利紀錄。

廖子蕓希望改善生活上不便，例如她最喜歡的「發光書籤」，是聽到通勤同學反映坐車看書時燈光不足，因此透過LED燈提供照明，且有定時警示功能，LED燈變換顏色就是提醒眼睛該休息了。