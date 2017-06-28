自己種菜自己吃 龍井小學生食神烹飪賽較勁

龍山國小舉辦期末烹飪大賽（記者何宗翰攝）

2017-06-28 16:24

〔記者何宗翰／龍井報導〕龍井區龍山國小東側有一塊荒地，原為校園維安死角，去年經龍井農會四健會協助，成為食農教育的活力農場，由師生種植各類蔬菜，最近逢地瓜葉採收，今天舉辦期末食神烹飪大賽，分組討論菜單、準備工具與食材，希望學生從種菜到烹煮食材全程參與，瞭解農夫的辛苦，也懂得選擇食材為健康把關。

「一開始種菜都被蟲吃光光！」龍山國小校長張素蓉說，經營一塊農場沒有想像中簡單，田中工作很繁雜，需要付出額外時間，老師們常常利用朝會結束空檔，整班學生就帶到田裡去拔草，感謝農會協助整地、提供菜苗，並請專家來指導，去年和今年各送了3公噸、5公噸的有機肥，種過的茼蒿、番茄、大陸妹、玉米、洛神、秋葵、香椿都豐收。

張素蓉說，食神烹飪大賽由校方提供白飯、蛋10顆、地瓜葉及爐具，指定菜為炒地瓜葉、蛋料理及炒飯，還有一樣創意料理，希望學生們能至少學會炒飯、煎蛋，就不會被餓到；比賽中有小朋友端出沙茶豬肉、蒜香奶油梅花肉、鳳梨全蝦等創意料理，讓評審的老師們也稱讚連連。

龍井農會總幹事林裕議表示，做農不是沒有發展，電子業或新興產業都是跟隨潮流，但農業是永續產業，如何研發、改進技術方法，省時省力種出高經濟作物，是值得大家一起思考的課題。