雲林垃圾問題 環保署：縣府應加強溝通底渣處理

2017-06-28 16:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕關於雲林垃圾爭議，環保署今表示，地方政府應屏除政黨與派系，善用目前既有設施，環保署除了持續協調地方垃圾減量，其他地方代燒雲林垃圾外，也會補助雲林縣垃圾處理相關設備，並要求縣府提出底渣產品再利用規劃，對於代燒後回運底渣的比率及焚化處理費用，環保署將納入廢清法，預計7月就會預告草案。

環保署副署長詹順貴說，有關雲林垃圾處理問題，環保署過去一直積極協調其他縣市代燒，但現在主要是雲林縣承諾要運回的底渣，沒辦法兌現，所以他要呼籲為了顧及雲林環境品質跟居民健康，還是要排除藍綠成見，一起處理垃圾問題。斗六很希望垃圾趕快燒，不過是不是先找出一個空間暫存底渣，會積極找公共工程去化。詹順貴強調，垃圾處理要互惠原則，不能說我的垃圾要求別人代燒，燒出來的底渣都不要運回來。

環保署督察總隊副總隊長林左祥則解釋，雲林垃圾的處理，環保署與地方政府已經提出短中長期的解決對策，在短期方面，環保署會積極協調外縣市焚化雲林垃圾，雲林也必須提出階段底渣產品去化具體規劃，並與鄉鎮市公所協調整合縣內11萬立方公尺的空間，收受垃圾或暫置焚化後底渣產品。

在中期方面，環保署將依據雲林縣政府所提底渣再利用執行工程，優先用在轄區內公共工程，也與工程會協調用於中央部會的公共工程，協助去化低渣產品。此外也請縣府研擬互惠互助具體措施，或者簽訂垃圾處理區域合作行政契約。

長期來說，雲林縣應積極整合協調轄區內環保設施，環保署也將依「多元化垃圾處理計畫」，補助雲林如廚餘脫水減量、快速堆肥、垃圾分選等設備，建立自主處理機制。而對於縣市代燒垃圾回運焚化底渣及資源化產品比率合理性，環保署也在檢討，之後會將明確規範比率及焚化處理費用納入廢清法，預計7月就會預告草案。

至於又遇到垃圾問題，是否啟用林內焚化爐，詹順貴則明確說，廢清法修法後，規定優先燒家戶垃圾，有餘裕才會燒事業垃圾，以現在來說，餘裕量還是夠，雲林的問題是底渣運回問題，所以啟用林內焚化爐並非政府當前政策。