大大影展雙城開跑 給孩子一個做自己的機會

2017-06-28 16:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕第2屆大大親子影展7月起跑，今年首度以台北、高雄「雙城」模式放映，主辦單位更邀請曾在世界影展獲獎佳片，共有12部電影、36場電影放映及映後座談，邀請關心教育、親子關係或喜愛影展電影的大小朋友們，來台北高雄一起「好動玩樂」。

去年由台灣國際影音與教育協會，以及還孩子作自己行動聯盟在高雄自辦的影展，以「兒少人權」為主題，引發熱烈迴響。今年影展首次遠征台北放映，也是全台首次親子影展雙城放映。

今年影展分為「童心世界」、「校園私角落」、「天才天才？」、「過動人生」4個單元，關注兒童性、親子關係、學校教育、及過動等兒少相關議題等主題，並首創將電影結合繪本，開啟孩子的思辨與閱讀能力；高雄精選3個電影場次的映後座談，將由親子共學團的說故事團隊帶著繪本與觀眾探討電影與繪本當中的議題。

甫獲今年總統教育獎的韓雨樵是亞斯伯格症的國小準畢業生，在媽媽許博惠的用心陪伴下，從不敢進教室的害羞學生變成人緣好的班長。去年韓雨樵更出版親身故事改編的《白頭翁與我》繪本。

許博惠說，大人應重新檢視、反省無所不在的權威教養模式，高舉著「分數不重要」的現代家長，言行裡仍透露出潛意識裡的在意而影響著孩子，而她只是一直陪在雨樵身邊，理解孩子也讓孩子理解她，帶著孩子理解這個不甚完美、卻仍值得追尋的世界。