教室桌墊有毒！？ 主婦聯盟呼籲退出校園

桌墊有毒！？主婦聯盟呼籲退出校園。（主婦聯盟提供）

2017-06-28 16:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕主婦聯盟今天指出，中小學教室內人手一張的塑膠桌墊，成分竟多是「毒塑膠PVC」。主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，標檢局曾抽驗雙北市市面流通的塑膠桌墊說，其中高達85%樣品有塑化劑超標情形，且超越規範值的50倍至200倍，顯見事態嚴重。主婦聯盟要求中央相關部會針對PVC全面退出校園，在8月底前提出具體因應措施，並應擴大抽驗全國桌墊產品，於9月開學前公布結果。

民進黨立委陳曼麗、主婦聯盟與看守台灣協會今天共同召開「反毒運動PVC毒桌墊全面退出校園」記者會。主婦聯盟台中分會會長張明純表示， 主婦聯盟長期推動食安，但卻忽略小朋友每天在學校睡覺、讀書及用餐，和這些塑膠桌墊「親密接觸」。張明純說，市面上塑膠桌墊成分多是3號PVC，含有大量塑化劑和氯，「有非常大的毒害」。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣則指出，標檢局2015年曾抽驗台北地區流通桌墊20件，其中竟高達17件塑化劑超標，塑化劑含量是規範值的50到200倍。2016年再抽驗雙北及花東地區20件桌墊，塑化劑超標件數降至4件，最高超標235倍。許心欣認為，這兩次抽樣數量太少，應擴大抽驗範圍與件數，以使廠商生產安全無毒的產品，讓PVC毒桌墊儘速從校園及市場上消失。

許心欣說，如果是PP材質就沒問題，但某些文具店真的找不到PVC以外的替代品，甚至有些廠商只標示「塑膠」，強調通過「CNS15527國家標準」，然而檢驗標準只限定8種塑化劑，若使用8種以外的塑化劑仍為合格，且8種合法塑化劑仍有3種在歐盟標準被列為生殖毒性物質，「這都是漏洞」，呼籲大家重視這件事情。看守台灣協會秘書長謝和霖則指出，PVC必須添加至少30%塑化劑才會軟化，室溫下是透過油性等介質接觸，就可能溶出塑化劑。且PVC塑膠從生產到廢棄都有毒性，生活中卻到處都是，希望政府能夠淘汰PVC。

新北市國小家長黃尹柔也發表心聲說，她相當重視食品安全，卻沒想到小孩每天在桌墊上寫字、吃便當與午休，很可能接觸到毒塑膠，危害健康，她身為家長非常擔心且驚訝，呼籲家長應該跳出來，讓孩子遠離毒塑膠的威脅。

主婦聯盟訴求，應全面禁止毒塑膠PVC桌墊進入校園，中央相關部會應在8月底前提出具體因應措施，並擴大抽驗全國桌墊產品，於9月開學前公布結果；包括經濟部加強管理塑膠產業與檢驗標準、消保會儘速抽驗、教育部明令各級學校禁止使用，及環保署應協助回收PVC用品，並協助訂定退場期限。

陳曼麗則說，將在6、7、8月邀集相關部會討論對案，希望9月份開學時，校園裡已沒有有害的PVC，讓孩子在乾淨環境裡面成長，同時家庭中也該注意家裡用品。不要讓孩子接觸PVC塑膠，一起捍衛孩子健康。