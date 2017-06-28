血汗郵差包裹比人高 中華郵政：包裹高度不能超過肩膀

2017-06-28 16:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕有網友在台大PTT網站貼出照片，標題打出「全台最血汗郵差」，可以看到野狼車後座堆疊的包裹比郵差還高，兩旁用彈性繩綁的懸空包裹也更是凸出近50公分，被網友直呼是全台最血汗的郵差，也質疑「為何不是派車，而是用機車」？中華郵政下午開記者會說明，表示有三令五申郵差必須遵守道路規則，以安全為第一優先，也說因為照片資料不多，沒有車牌資料等，目前無法判斷是哪個郵局。

中華郵政現場也找來鄭姓郵差示範平時遞送包裹的情況，除了胸前背載投遞包，機車旁與上面都有郵箱置放約10至20箱包裹，鄭姓郵差表示，後座運貨載高通常與肩膀同齊。

中華郵政郵務處副處長彭履恒指出，載運貨物長寬等都必須依照交通規則，並指該照片的「超載」情況確實誇張，他進一步強調，如果當天包裹較多，郵務士會將包裹送到中繼點後，等機車上貨物投遞完畢，再返回中繼點取貨與運貨，以保障投遞安全。

彭履恒進一步指出，即使是鄉下的郵局也都會有2到3台郵務廂型車配送包裹，但由於台灣部分巷弄較窄，箱型車無法駛入，為提高投遞的便捷性，郵差就會使用機車投遞為主。

對於網友爆料的照片，中華郵政推測，因為暑假來臨，學子返鄉會使用包裹運送部分行李，從照片中有看到類似棉被等物品，認為會發生照片中情況，應該是有大量包裹投遞至同一地址，因為大量包裹皆指定同一地址，若分批運送，往往郵差事後會接到投訴單，以致郵差才會選擇將同一地址貨物堆疊在機車上。

不過中華郵政也坦承，照片中的情況確實非首次發生，但強調郵差必須遵守道路規則，若違反規定，郵差則會被記點，最嚴重甚至被記申誡等。