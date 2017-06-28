桃園這條路好貴！ 每公尺花100萬徵收

2017-06-28 15:56

［記者陳昀／桃園報導］桃園區益壽七街打通工程完成、今天通車，可望紓解省道台1線通往國際路二段、國2南桃園交流道的塞車情形，由於長度555公尺的道路，光徵地就花了5.6億元，等於每公尺超過100萬元，市長鄭文燦笑稱，這條路真是貴。

益壽七街為寬度15公尺的雙向道，可由國際路二段、延壽街及中山路進入，打通後從省道台1線開往南桃園交流道的車輛，可在中山路、中平路口附近直接轉入益壽七街連接國際路二段，不必全卡在中山路、國際路二段的交通瓶頸路口。

鄭文燦指出，地方居民期待這條道路通車至少20年，升格後市府決定排除萬難進行打通工程，投入土地徵收費用5.6億元、工程經費4千多萬，耗時179天打通，人行步道也採粉光舖面，比過去的紅磚舖面更耐用，同時做好周邊的照明系統、下水道系統及共同管溝。

鄭文燦表示，市府積極推動路平專案及開瓶（交通瓶頸）計畫，路平計畫以4年為期；開瓶計畫第一階段以2年為期，目前已將全市100多個交通瓶項排好優先順序，預計2年內至少打通30個，包括八德與桃園交界的中華路；桃園區益壽八街打通到中興國中，預算5600萬元；桃園區延平路打通到八德區大湳交流道，預算8億7千萬元，已完成工程定線；桃園區幸福路經由經國路打通到中正路，連結經國特區與藝文特區；桃園區民光東路打通到民生路。

他說，升格前市民對路平的滿意度只有35%，經過市府團隊2年半的努力，現在滿意度超過65%，覺得桃園道路品質進步的市民超過8成，市府會繼續積極推動路平、開瓶計畫。