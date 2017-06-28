苗縣中興國小「耘書軒」揭牌 展田園風情

苗栗縣銅鑼鄉中興國小圖書館「耘書軒」，由縣長徐耀昌（右六）、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻（右七）等人揭牌啟用。（記者張勳騰攝）

2017-06-28 16:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉中興國小圖書館「耘書軒」，今天由縣長徐耀昌、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻等人共同揭牌啟用，「耘書軒」以食農教育、環境教育、行動學習為主題風格，設計充滿田園風情，也呼應著客家人「晴耕雨讀」的務實民情。

今天啟用儀式由學生分別演奏陶笛、客家歌謠吟唱、幼兒園歌曲律動等揭開序幕，隨後由徐耀昌、吳宜臻、銅鑼鄉長謝其全、銅鑼鄉代表會主席李瑞廷等人共同揭牌啟用。

徐耀昌也為低年級小朋友說故事，以繪本「勇敢湯」，期勉小朋友透過閱讀提高自己的視野，勇於面對困難與挑戰。

校長趙文德說，學校圖書館由前任趙麗君校長命名為「耘書軒」，「耘」字除了勤勞耕耘之外，也代表現代教育所提倡「做中學」概念。

圖書館設計以「綠色」為主體，書架以穿透式的「梯田」作為客家意象，呼應學校的「食農教育」和中平社區四面環山的秀麗美景；窗邊的天花板以「客家花布」波浪式設計，凸顯客家族群的敬天樂群與務實勤奮。圖書館內有兩區規劃為「木地板」，小朋友可以舒適的與書為伍，自在遨遊於書海中。

中興國小的「耘書軒」，由立委徐志榮及前任立委吳宜臻協助爭取中央預算各100萬元以及縣府編列相關預算，為中平村的學童打造優質的閱讀環境。