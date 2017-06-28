信望愛智發中心展成果 600個希望背包募款

2017-06-28 16:01

〔記者歐素美／台中報導〕信望愛智能發展中心今天舉辦「社區日間作業設施服務成果展暨希望背包公益發表會」，學員現場示範咖啡沖泡、鬆餅擺盤及展示自製手工皂、啦啦隊表演等，宇程紡織有限公司及插畫家游淑瑜並合作贊助600個「希望背包」，協助信望愛募款，民眾只要捐款1000元以上，即可獲贈一只，送完為止。

台中市社會局主任祕書廖宗侯表示，信望愛智能發展中心的專業服務，每次在相關評鑑中都獲優等肯定，並感謝宇程紡織有限公司每年固定捐助600個公益環保包，讓小作所學員有更多學習機會，這些背包每年都有不同的主題，今年背包圖案描繪了身障朋友在小作所努力學習的故事，這種助人自助的相互交流回饋，特別令人感動。

社會局表示，「社區日間作業設施」服務模式，介於日間照顧服務及庇護工場之間，為部分能力較弱而無法進入支持性或一般性就業職場的心智障礙者，提供另一種服務選擇，透過作業活動的訓練，及自立生活的課程，提升學員的自信，並提升日照的功能，目前全市已有15處。

社會局自104年補助信望愛辦理社區日間作業設施，在「沙發后花園」提供16名心智障礙學員學習，目前已有2名學員成功到伊甸及康復之友庇護工場，從事烘焙及清潔等工作，到伊甸的學員「阿與」開心表示，將來要賺錢奉養父母。

信望愛智能發展中心執行長林寶珍說，信望愛的經費55％要靠社會募款，前年及去年分別出現400萬及100萬元的經費缺口，經董事積極捐款協助等才補足，今年再獲廠商及插畫家贊助600個希望背包，民眾捐款1000元以上即可獲贈一只。