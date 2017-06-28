林口長庚急診醫師離職潮 台大醫院：歡迎過來！

2017-06-28 15:41

〔記者林惠琴／台北報導〕國內急診量能第一名的林口長庚醫院，驚傳急診醫師大規模離職，台大醫院急診醫學部主任、台灣急診醫學會理事長方震中表示，醫療不是為了賺錢，而是要有對病人的責任感，並向出走長庚醫院的急診醫師喊話，「歡迎他們過來（台大醫院）」！

方震中表示，目前急診醫師是非常搶手，並不是沒人要，因此若是他們（林口長庚醫院）不懂得珍惜，我們（台大醫院）歡迎這些醫師過來。

方震中指出，若是醫院基於利益考量，而不是以民眾的健康為優先，是完全無法認同這種做法。

方震中昨晚受訪時也說，全台醫院急診都是賠錢，因為健保給付不及醫院付出的人力與相關醫療成本，只是一年365天、每天24小時都開設的急診，不能用賺不賺錢來衡量，而是要聚焦於救人的責任，若是以利益為考量，應該開商場，不是醫院，台大醫院急診也賠很慘，但院長仍是支持，就能給醫護人員力量。

台灣急診醫學會也發出聲明強調， 急診是搶救生命的第一線，全國醫學中心急診，更是守護緊急醫療體系最後防線，醫院經營者不應純然以財務營收來否定急診的功能與急診醫師的貢獻。

此外，也呼籲衛福部於此次急診醫師集體離職重大事件，應介入調查該院急診醫師人力是否仍持續符合緊急能力分級的相關規定。