撕違規廣告物可換禮券 民怨兌換點太少

2017-06-28 15:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府環保局6月1日起起舉辦「撕違規廣告物換禮券」活動，民眾反應熱烈，累計至今天已兌換6272張禮券。但民眾向市議員反映，兌換地點只在環保局與11區清潔隊，不夠便利，邱素貞建議環保局在全市29區都設兌換點，並增加預算編列，鼓勵市民一起維護市容。

邱素貞表示，市區街道路旁的電桿、變電箱常被張貼違規廣告物，嚴重破壞市容，清潔人員撕完沒多久又被張貼，為鼓勵民眾協助撕除違規廣告物，環保局連續4年舉辦「撕違規廣告物換禮券」活動，每3公斤的違規廣告物可兌換100元禮劵1張。

去年9000張禮券在36天內兌換完畢，今年活動自6月1日開跑，至28日為止，已發出禮券6272張，剩餘2728張，可見活動深受歡迎。

78歲的環保志工梁金石也加入撕違規廣告物行列，但他因年紀大，行動稍遲緩，又沒有交通工具，撕下的廣告單，都請人代勞兌換。由於兌換地點僅在環保局及指定的11區清潔隊，梁金石說，受託的人常以不知兌換地點，或者路途遙遠，不符效益回絕，讓他十分無奈。

邱素貞表示，既然民眾對這項活動反應熱烈，環保局應該打鐵趁熱，評估增加預算經費，並在29區都設置兌換點，讓撕違規廣告物成為市民運動。

環保局則表示，考量各行政區違規廣告物數量多寡不同，因此選擇廣告物熱區的清潔隊設置兌換點，避免禮券過度分散，導致民眾拆除大量廣告物兌換時，卻發生禮券不足敷的情形。為了擴大民眾參與，該局明年將評估增設兌換點，以增加民眾便利性。