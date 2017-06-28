「奧客」無極限！ 狂問客服「11月為何沒有31日」

2017-06-28 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕客服真難為！網友於「Dcard」分享，自己有次接到1名大叔致電詢問，手機繳費完後，可使用到何時，她回「可以使用到11月30號」，對方竟跳針狂問，為什麼是30號，不是31號，質疑「你們連一天都要吃掉是不是」。

原PO表示，即使當下很氣，但「身為專業的客服」，仍必須「耐住性子」答覆，「11月沒有31號唷」，沒想到大叔聞言，瞬間理智線全斷，拼命追問「我明明是繳整個月的費用，為什麼不是可以收視到11月31號啊！」

原PO指出，這段「鬼打牆」的對話，持續約15分鐘，她搬出農民曆解釋，上面的確沒有11月31日，卻被大叔認為在兜圈子，最後終於忍不住，「有點大聲」地說，「但是，11月，本來，就沒有，31號啊！」大叔安靜了一會兒才回答，「那你剛剛不會說嗎」，並開始碎碎念，原PO不想多辯，就讓他繼續「自言自語」，直到掛電話。

網友看到這則貼文，「熱心」地在底下留言，提供「大小月」的口訣，「1月大，2月小，3月大，4月小」；也有人揣測，「他其實覺得很丟臉但不敢說，只好假裝生氣惱羞」；還有人直言，「奧客真的是無極限」、「應該回他，那先生你知道大腦嗎？」、「這種客人就是要比他凶狠才會安靜」；部分擔任客服的網友，紛紛「心有戚戚焉」地跳出來應聲，「很常遇到這樣腦袋沒有裝上就打電話的人」。