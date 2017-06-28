紓解交通 民代建議打通國道一號中清路西側便道

2017-06-28 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市中清路3段國道一號東側便道已於5月通車，位在西側有一段可通中清路、廣福路的便道尚未開闢，當地里民向市議員陳淑華反映，陳淑華表示，若西側一打通，等於打通當地」任督二脈」，有效解決中清路交通，請市府儘速打通。

建設局土木科長林昶穆表示，對於市議員的提案，建設局已經入案，目前已由第一工務大隊進行規劃，完工規劃後會向高工局申請土地使用，高工局將會協助處理有部份路段遭佔用的問題，同時會進行經費的編列。

國道一號東側便道已於端午節前後開闢完成且已通車，造福中科員工及附近住戶，不必再從中清路轉到環中路再轉到中科路或者是廣福路，有效紓解中清路交通。

西屯區廣福里吳棟財表示，國道一路東側便道打通後，里民們就不必再繞路而行，在尖峰時間也不會為了環中路、中清路口塞車，短短幾百公尺，就要等2、30分鐘。

吳棟財表示，在國道一號西側也有一段未打通的便道，中清路三段225巷要到廣福路，明明就是直直一條路，但因未打通，就必須繞到廣福路352巷，或者是廣福路156巷要到中清路，也是要左繞右繞，才能到中清路，這些巷道非常小，甚至無法會車，相當危險。

市議員陳淑華表示，高速公路阻礙兩邊的發展，像中山高便阻礙了中清路3段與中科路、廣福路兩邊的發展，因此建議市府與高工局協調，打通東側的邊道，而東側打通後，成功紓解中清路車流，現在又再請建設局與高公局協調將西側打通。

陳淑華強調，這些便道是位在高速公路旁的邊坡，不用徵收土地，不用花費市府太多的經費，一旦打通，讓中清路3段多一個紓解車流的出口，對地方交通有很多幫助。