大安沙雕音樂季七月登場 感受盛夏海洋風情

長髮飄逸的少女沙雕，栩栩如生。（記者張軒哲攝）

2017-06-28 15:31

〔記者張軒哲／台中報導〕今年暑假臺中音樂盛事「大安沙雕音樂季」，將於7月1日至8月6日在大安濱海樂園展開，台中市政府觀旅局今日在大安濱海樂園舉辦宣傳活動，今年主題沙雕以2018臺中世界花博會「聆聽花開的聲音」巨型沙雕為主，象徵2017大安沙雕音樂季正式開跑，也為花博提前暖身。

上午觀旅局局長陳盛山、大安區區長周琇茹、外埔區區長卓義騰區長、市議員吳敏濟、翁美春及大安區各里長等共同主持沙雕揭幕典禮。今年沙雕規模勝於往年，融入世界花博、台中城市意象、在地產業、生態保育及海洋關懷等五大主題，設計22座大型沙雕，感受盛夏大安海洋風情。

陳盛山表示，大安的沙與福隆、墾丁相較，大安沙質的濕度、粘度和細度最好，今年沙雕展大膽突破沙灘險要地勢，擘畫雕刻出逾10公尺長巨型沙雕，長髮飄逸的少女在花香及海風吹拂下，感受花瓣飄過、專注聆聽花開的聲音與情境，呼籲人們來到大安海邊，用心聆聽土地所要傳達的訊息。

大安沙雕音樂季開幕晚會於7月1日夜間登場，邀請八三夭樂團、田亞霍、朱俐靜及TRASH樂團前來現場熱情開唱，也準備豐富獎品讓民眾摸彩。