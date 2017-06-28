中小學教師月退年齡58歲，全中教、全校協、全教產都反對。圖為高雄市教育產業工會在立法院外的抗議行動。（圖由高市教育產業工會提供）

2017-06-28 15:23

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學教師月退金起支年齡，由官版草案60歲擬降為黨團共識版的58歲，全國高級中等學校教育產業工會、全國中小學校長協會及全國教育產業總工會都反對，抨擊年金改革犧牲教育品質，中小學教師不應延退，主張教師退休起支年齡不宜超過55歲。

全國中小學校長協會發出抗議聲明，理事長翁慶才表示，對於執政黨黨團達成「中小學教師58歲退休」共識一事，全校協表達嚴正抗議，此舉不僅違反家長和社會對師資年輕化的期待，亦扼殺了校園的教學品質與活力，全校協不樂見此等錯誤的政策傷害無辜學子的受教權益，呼籲所有立委應能符應全民對學校教育品質的需求與殷切期待，能及時懸崖勒馬、全力支持中小學師資年輕化，同意教師月退55歲起支的建議。

全中教秘書長黃文龍表示，強調最會溝通的政府，歷經年金改革委員會議、分區座談、國是會議、行政與考試兩院之草案擬定；5月送立法院立法，目前經過一讀、教育文化委員會審查及1個月的黨團協商；1年多來卻未看到任何攸關教育環境的改革與溝通說明，1年多來執政團隊及教育部針對教師退休年齡，27日以前仍是蠻橫堅持「60歲退休」合理說，令人遺憾，為維護教育品質，全中教主張起支年齡應為55歲（85制）相對於舊制50歲（75制），已有大幅度改革，並符合年金改革為解決國家財政負擔過重之問題，昨天卻突然協商為58歲，這個過程與結果，全是政治操作、菜市場喊價，毫無執政團隊面對全國人民應有之教育遠見與高度，無法讓人民服氣，更激起人民憤怒，要求政府溝通及協商。

全教產理事長黃耀南表示，基層教師普遍可以接受的教師退休及起支年齡是55歲，對於民進黨與全教總密室協商，同意中小學教師58歲退休，相信基層教師無法接受這樣的密室協商及協商結果，且民進黨與全教總的密室協商，已違反工會三法（工會法、團體協約法、勞資爭議處理法），協商對象不得有差別對待，全教產提出嚴正抗議，並籲請勞動部將民進黨及全教總移送不當勞動行為裁決法庭處理。