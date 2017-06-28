古蹟修復再「鍍金」 原台南廳長官邸奪國家卓越建設獎

市定古蹟原台南廳長官邸修復工程，獲得國家卓越建設獎。（台南市文化局提供）

2017-06-28 15:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017年國家卓越建設獎揭曉，市定古蹟原台南廳長官邸修復工程獲得最佳環境文化類金質獎，是繼2015年林百貨之後，台南市市定古蹟修復工程再度獲得國家卓越建設獎。

南市文化資產管理處表示，興建於1898年至1906年間的原台南廳長官邸，是日治初期台南地區最高行政長官台南廳廳長的宿舍，建築採取「和洋二館」的配置方式，現存古蹟本體為洋館，和館部分則僅遺留磚造基礎及入口地坪舖面。

值得一提的是，留存的大引（構成地板基底的下方木條，通常較粗）上尚印有「台灣總督府交」的鋼印，根太（構成地板基底，與大引垂直的上方木條，通常較細）上則印有「台灣總督府營林局」等身分證明，修復後，重現洋風盛行年代，木構造仿西洋古典柱式語彙特色。

文資處指出，木摺牆牆內的木摺板採斜向配置，在南市古蹟修復案地中是首次發現，十分特殊，斜向木槢板含灰作依底、中、面塗方式，在現場保留展示，此外也與台南一中協調討論，結合一中校長宿舍擴大園區範圍，恢復日治時期原有入口動線，提升整體環境氛圍。

古蹟修復工程是由文資處委託陳太農建築師設計，設計書圖經文資審議委員審查通過後，由慶洋營造有限公司承造，工程範圍包含古蹟修復工程（門廊、布基礎修復、白灰壓花地磚仿作、日式和小屋木屋架修復、黑燻瓦屋頂修復、木摺白灰牆修復、門窗、木地板修復）、周邊景觀、消防機電工程等，總工程經費為2322萬，於103年2月開工、105年1月正式完工。

建築師事務所表示，古蹟修復前損壞嚴重，如何留存最多的原物，並重現舊有氛圍，是修復一大挑戰，過程中經多次考證，修復團隊將入口地坪壓花地磚、室內檜木地板等原物全數保留；門扇、牛腿托架、外迴廊木欄杆採原地整修組立。