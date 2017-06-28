大型重機7/1上國道抗議？ 高公局：勿挑戰公權力

2017-06-28 15:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為抗議道路交通管理處罰條例於101年7月1日公告550CC以上大型重機可行駛高速公路，法案通過至今已5年，全台只開放5公里的國道三甲線，許多大型重型機車騎士於網路號召，將在7月1日於全國各地自主性行駛國道，並前往凱達格蘭大道抗議。

交通部高速公路局表示，若有此違規行為，除將造成社會各界對大型重型機車的負面觀感外，國道公路警察局也將嚴格執法取締違規駕駛人。

高公局呼籲大型重型機車騎士爭取行駛國道路權時，應透過自律爭取社會認同，創造開放外在條件，勿貿然違規行駛未開放國道路段及挑戰公權力；也不要以車輛群聚超速或怠速行駛、同車道併駛超車或未依規定使用路肩影響國道行車秩序；違規者將依「道路交通管理處罰條例」第33條及92條之規定，處駕駛人新台幣3000元至6000元不等罰鍰及違規記點處分，並強制拖離。

另外，依據「道路交通管理處罰條例」第92條規定，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定路段及時段行駛高速公路，而立法院附帶決議內容，是「建請以國6、國8及國3新化以南路段為優先試辦路段...，鑑於社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，存有安全疑慮，授權由交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放之路段及時段。」

經交通部及高公局多次邀集相關地方政府及內政部警政署等機關進行討論及評估，因相關縣市地方政府及社會各界在安全及風險考量下多數均持保留意見，故交通部於101年7月10日公告「550c.c.以上大型重型機車得行駛路段中，尚未開放行駛高速公路」。且要求高公局參酌社會各界意見評估開放可行性，7月初交通部將再邀請重機業者與相關單位研商評估開放事宜。