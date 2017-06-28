石牛溪潰堤良田變沙田 雲林農民將聲請國賠

六月初強降雨石牛溪潰堤沿線近50公頃農田遭土石掩埋。（記者黃淑莉攝）

2017-06-28 15:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛與全體鎮代今天在鎮代會召開記者會，針對「六三水患」石牛溪潰堤造成農田遭土石掩埋將聲請國賠，隨後前往雲林地方法院遞交緊急證據保全處分及告發水利署第五河川局長陳中憲瀆職。

蔡東富、沈暉勛及斗南全體鎮代今天與受災農民，手拿「無能ㄟ政府，良田變沙田」、「無能ㄟ政府，看不到農民流目屎」、「河川治理無半步，肉粽工程全圖利」等看板及寫有「罪魁禍首河川局，農民眼屎撥不利」白布條，在鎮代會召開記者會並簽署聲請國賠委任書。

受災農民說，同一地方已連續多次潰堤淹水，這次特別嚴重，約有50公頃的農田遭砂石掩埋，無法收成也無法耕作。

農民林源寶表示，返鄉務農10多年已淹水好幾次，二期作播種期快到，田間砂石沒清理根本無法耕作，希望相關單位能幫忙，讓農民儘早恢復耕作。

沈暉勛指出，五河局堅持管河床，農田的砂石不屬五河局管轄，農民若任意挖取販售恐觸犯「盜賣國土」罪責，現在完全停擺中，可能影響二期稻作及冬季裡作耕作，農民損失更嚴重。

蔡東富表示，該河段已多次釀災，多次反映、會堪至今沒改善，每次都以消坡塊（肉粽角）應急，災害後農民農作物、農田受損，還要自掏腰包清理砂石，1立方米約需300元，五河局官逼民反，因此除協助農民聲請國賠外，也要告發五河局長陳中憲瀆職。

五河局長陳中憲指出，6月初強降雨4小時內下了473毫米已超過石牛溪25年，甚至100年的重現期距，雨量實在太大，盼民眾能體諒，國賠是農民權利河川局尊重也會盡力協助，例如農作物、農地整復救助等。

陳忠憲表示，石牛溪整治已完成14公里，還有12公里未整治，水利署已列為優先治理地區，經費到位後將加速辦理。

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