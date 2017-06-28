暑假倒數計時 8成青少年愛宅在家

2017-06-28 14:56

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假倒數計時，金車文教基金會今公布一份調查，青少年最喜愛的休閒活動前三名，分別是玩手機遊戲（49.9％）、聽音樂（45.9％）及球類運動（41.5％），最常去的休閒場所，竟然有82.7％青少年宅在家裡。總幹事曾清芸表示，青少年對休閒活動多沒有動力，學習面對「無聊」是新世代青少年的課題，鼓勵青少年不要宅在家裡，善用長達2個月的暑假假期。

金車調查發現，年紀越大越喜歡玩手機，國小46.1％，國中增加為51.6％，青少年最常去的休閒場所前三名，分別是家裡（82.7％）、附近公園（37.2％）及百貨公司（31.2％）；而前往美術館和博物館的頻率非常低，美術館僅占1.4％、博物館2.9％。

曾清芸表示，調查也發現72％青少年不煩惱自己的暑期休閒活動安排 ，暑期休閒活動主要是家族旅遊52.7％、親友拜訪32.8％及安親班30.3％。53％青少年認為父母關心他們的暑期生活，青少年參加暑期休閒活動因素，前三名分別是喜歡活動內容63.6％、朋友參加48.7％及喜歡挑戰38.3％，年紀越大越會考量朋友因素而決定是否參加。

新北市鼻頭國小學校長陳玉芳表示，家長和學校如何妥善規劃時間，將學生暑期生活安排多采多，需要智慧妥善安排，學校暑假作業設計，除了溫習知識功課，還融入操作型創客作品，例如旅遊紀實、家事學習、才藝展能、社區公益服務、健康運動、藝文參觀等等，避免讓學生無所依循而沈迷3C宅在家裡。

金車文教基金會今年暑假編列150萬元經費，補助60組高中及大專服務性社團，前往全台各地偏鄉舉辦公益服務夏令營，透過經驗傳遞，引導未來發展深入在地，擴大服務學習參與的層面，是青少年善度暑假的不錯選擇。

金車問卷是在今年6月初發送，針對北中南東及離島之國小4年級至國中3年級學生進行調查，有效問卷1912份，有效問卷回收率為83.1％，信心水準97％，抽樣誤差控制在3％以內。