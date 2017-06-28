台船展實力 「進階版」藍馬林魚號可極地航行

「GPO GRACE號」猶如進階版藍馬林魚號。（記者洪臣宏翻攝）

2017-06-28 14:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕新加坡格陵蘭石油集團旗下GPO Grace Limited委託製造的潛舉式甲板重貨載運船，命名為「GPO GRACE號」，猶如知名的藍馬林魚號「進階版」，台船也展現實力，強調可極地航行。

「GPO GRACE號」命名典禮今天在台船高雄廠區碼頭舉行，由GPO Grace Limited負責人蔡文星、台船董事長鄭文隆共同主持。格陵蘭石油集團委託台船建造4艘潛舉式重載船，「GPO GRACE號」是第1艘，預計7月間交船。

台船在1998年曾受託建造當時全球噸位最大的「黑馬林魚（Black Marlin）號」及「藍馬林魚（Blue Marlin）號」，其中，「藍馬林魚號」因曾載運在葉門亞丁灣受創的美國海軍柯爾號飛彈驅逐艦、排水量高達4.5萬噸的美國超級移動雷達等，一戰成名，成為世人熟知的潛舉式重載船。

「藍馬林魚號」載重噸數為5萬7000噸，「GPO GRACE號」提升到6萬5000噸，船長225公尺、寬48公尺、型深13.8公尺、設計吃水10.64公尺、最大下潛吃水可達28.8公尺，全船共有76個壓載水艙，主船殼區水艙規劃共計3層3排，還有2座可移動式的浮力塔，貨物裝載也更具彈性。

台船指出，相較於前一代的「藍馬林魚號」，「GPO GRACE號」不論在設計或建造上，困難度都相對更高。潛舉式重載船的船身中段部分是一個巨大的載物平台，能夠沒入水中方便貨物裝卸，主要承運海上石油鑽油平台、艦艇等超大型貨物或海洋工程設備。