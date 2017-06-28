超過2萬名兒少目睹家暴 現代婦女發起「布迷路認養行動」

2017-06-28 14:16

〔記者陳炳宏／台北報導〕你知道小時候目睹家庭暴力也會影響一輩子嗎？根據資料顯示，台灣每年成人家暴案約有2.2萬名目睹兒少，亦即平均每件親密暴力案有1.5名兒少直接或間接目擊、或聽聞，現代婦女基金會執行長林美薰表示，這些並未直接受虐孩子，因目睹家人受暴，常承受看不見的痛苦，雖對其身心有極大影響，但不易被發現，年幼者甚至不知如何求助，因此發起600隻「布迷路認養行動」，希望推動「家庭暴力一站式服務」，增加個別輔導與敏感度，以減少目睹兒所受傷害。

林美薰說，因此這些目睹兒少，在發展上會有許多障礙，例如經常性尿床、焦慮、恐懼、做惡夢、哭鬧等甚至身體失能問題，導致孩童在上課無法專心，或孩子以暴力處理負面情緒，包括自殘、自殺、或傷人、甚至弒父。

林美薰指出，但根據衛福部受理家暴統計資料顯示，大部分目睹家暴的孩子僅由原來服務父母的社工或轉給學校關懷服務，而學齡前的目睹兒6成是由成人家暴案件的社工「兼辦」服務，成效上不易彰顯，希望未來的一站式服務，除成人輔導外，也能配置專屬社工對學齡前目睹兒做個別化評估、撫育，走進家中進行更多訪視並結合社區資源，提供更完善輔導。

至於學齡期的孩子，林美薰說，目前5成由學校老師關懷與成人家暴社工兼辦服務，因此難以察覺孩子痛苦與創傷，希望一站式服務也有專屬社工，透過遊戲、身體觀察等方式，進行高敏感度與專業的心裡諮商服務，以阻斷目睹兒少受創及延續到下一代的現象。

林美薰說，目睹家暴兒可能會開始戳指、尿褲子，所以輔導家長懂得觀察與安撫孩子情緒，也是一個工作重點。

公益代言人賴芳玉律師說，曾有少輔院調查指出，74％青少年都是從小家庭功能失調受創，犯錯後又被送到少輔院，這是一個雙重傷害，所以目睹兒少沒求助不代表沒有痛，更應該受到關注，今日我們沒有辦法好好照顧他，將來他們就會成為台灣未來的樣貌。

賴芳玉也指出，現在看到很多隨機殺人等社會刑事案件，他們過去是否也是暴力目睹兒？社會應該將關注回到兒少議題，這是整個台灣社會安全議題。

慈濟大學社工系賴月蜜副教授表示，自己15年離婚案件調解研究，曾訪談20歲的孩子，提起幼年爸媽離婚但仍同居，心中還是充滿怨恨，怨爸爸、媽媽為何還要住在一起吵架，對他們而言，上一代暴力會造成下一代暴力傾向，機率比一般人高出5到10倍，「家庭暴力一站式服務」的及早介入就很重要，協助孩子切斷暴力印象，並快樂成長。

現代婦女執行董事范國勇表示，除希望號召600位民眾擔任受暴家庭的守護天使，捐款支持家暴一站式服務，捐款滿百元也有機會抽中奧地利捷克旅遊團5萬元兌換券，捐款500元可獲贈手工限量巧挽包，本次更持續邀請到超人氣小插畫家迷路攜手合作，捐款滿3000元就能獲得超Q手工「布迷路頸枕」。

受暴媽媽訴說著孩子恐懼微電影

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆