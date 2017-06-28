活化閒置校舍新點子 山訓中心「面山學校」啟用

2017-06-28 14:10

［記者陳賢義／台東報導］活化閒置校舍，台東縣政府申請花東基金補助，全國首創，將去年8月因少子化而裁撤的海端鄉崁頂國小紅石分校，改建成「面山學校」登山教育培訓中心，與社區共存共榮之際，也讓在地布農族部落不致因廢校而沒落，今揭牌啟用。

面山教育背後的主要推手，緣起2011年南投白姑大山發生山難的張博崴之母積極奔走，呼籲政府重視登山教育，不希望再有憾事發生。

啟用典禮由關山國小戰鼓隊揭開序幕，隨後由台東縣長黃健庭等人連袂揭牌。台東縣教育處表示，行政院在104年11月核定第二期（105至108年）綜合發展實施方案，「試辦新型態學校實驗計畫-面山學校計畫」4年共計3710萬元，硬體設備自去年陸續辦理整建淋浴間、廁所修繕、室內抱石場採購及露營場與環境營造工程，未來將規劃增設探索教育設備，逐年購置、汰換登山教育專業裝備及山野體驗活動設備。

至於在師資上，培育山野教育體驗活動及推動登山教育種子師資，強化各校戶外教育教學專業知能；另從去年至今已辦理12場次山野教育體驗活動，及登山教育專業培訓研習，以種子教師初階及進階研習，進而開辦野外急救操作課程、營隊操作課程、無痕山林課程、導航證照課程等，並在課程上研發國小及國中課程，及開發山野教育體驗課程，提供各校參考；未來相關活動、課程等資訊，將建置在面山學校專屬網站，提供各校完整活動資訊。