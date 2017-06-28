林口長庚急診科22醫師離職 副院長：不影響醫療品質

林口長庚醫院急診科驚爆醫師離職潮。（記者周敏鴻攝）

2017-06-28 13:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕林口長庚醫院驚傳急診科爆發離職潮，醫院上午由董事張昭雄、副院長溫明賢召開記者會緊急說明，溫明賢證實，22位醫師提交離職單，但院方正面力挽留，不會讓急診醫療品質受到絲毫影響。

若急診科醫師人數不足，林口長庚醫院可能面臨被衛生福利部從醫學中心降格為區域醫院的問題，醫院為避免被降格，高階主管已經積極挽留有離職意願的醫師。

溫明賢說，目前有22位主治醫師提交離職單，研判因兩位急診科的前主管因違反醫院規定被檢討後離職，讓內部醫師惶恐、加上醫師們與前主管有「子弟兵」的革命情感或面對同儕壓力，才集體離職。

離職的前主管直說，他們遭不當處分而離職是事實，加上醫院政策等各方面環境變化，醫師們才會想要離職。

溫明賢另指，長庚醫院是桃竹苗唯一醫學中心，依規定醫學中心急診科醫師須配置41人，但林口院區配置58人，人力充足、醫院高階主管也會全力挽留醫師，不會讓急診醫療品質受到影響。

長庚醫院也規劃將急診留觀床從160床減為100床，以增進急診品質，醫院特助蘇輝成解釋，病房環境比留觀床佳，此舉是希望病人不要留在急診室太久，醫療品質相對就會提升。

至於外界質疑急診科虧損導致離職潮，溫明賢強調，「急診部虧錢是天經地義的」，因急診是為了救治病患，虧錢在所難免，長庚醫院從未也不會因單一科別虧損而縮減醫師人力。