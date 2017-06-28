藍委不滿燒垃圾換底渣 環保署：擬定調度辦法

2017-06-28 13:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委張麗善指出，雲林縣已堆置多達3.2萬噸待處理垃圾，幫忙焚燒的台北市、高雄市卻要求燒1公噸垃圾換1.8公噸底渣才願協助，盼北高將心比心，也盼環保署出面協助調度。環保署官員回應，已請縣府提出底渣運用計畫，並研擬調度辦法因應。

國民黨立委張麗善、許淑華協同雲林縣議員林聖爵、斗六市長謝淑亞、斗六市民代表及里長等20名地方人士，於立法院召開「雲林不要垃圾山，更不要失能政府記者會」，對於目前縣內堆置高達3.2萬公噸的待處理垃圾問題，要求環保署等單位協助協調及處理。

張麗善說，再過4天垃圾就要滿出來了，斗六市從3月起就無法將垃圾運出，台北、高雄市雖願免費協助焚燒，但要求每燒1公噸垃圾，就須運回1.8公噸底渣，等於是原本底渣產量的12倍，雲林縣願意付費焚燒垃圾，希望環保署除了居中協調，也希望北高將心比心。

許淑華指出，過去有一縣市一焚化爐的政策，但後因某些因素，至今新竹縣、花蓮縣、雲林縣等縣市未建置，希望能責成林內焚化爐啟用，不只雲林縣，南投縣也有1.2萬公噸垃圾袋處理，希望能讓縣市處理自己燒完的底渣，若要把多的底渣運回來處理很不合理。

環保署環境督察總隊副總隊長林左祥回應，在焚化爐每年歲修期間，若有垃圾暫置，環保署都有盡力協調其他縣市幫忙，但北、高要求垃圾與爐渣1:1.8但免費的互惠方式處理，對於此比例是否合理，環保署正積極擬定調度辦法來明確規範，未來就需依此辦理。

林左祥接著說，林內焚化爐環評被最高法院撤銷，若要重啟須通過環評才可評估，不管垃圾或底渣的處理，都需縣市政府、地方公所與民眾共同努力，環保署也已請雲林縣政府提出底渣運用計畫，將據此尋求其他縣市協商幫忙焚燒，看是否能不要立即以1:1.8來處理。