夫妻檔的陶冶人生 開聯展分享創作喜悅

屏東藝術家呂基勝與郭齡璐夫妻檔開聯展。（記者羅欣貞攝）

2017-06-28 13:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣文化處即日起至8月6日，於4樓文物陳列館展出屏東藝術家呂基勝與郭齡璐夫妻檔的陶作聯展，他們捨棄機器與釉彩，以自然手感的方式呈現內斂樸拙的獨特風格，展出包括陶魚、午後時光、生活器物等百餘件作品，是他們20多年來攜手游藝陶土世界的成果。

得過多次屏東美展的呂基勝老師表示，小時候家境貧窮，為了改善家計，走上經商之路，但始終未能忘懷對藝術的喜好，在繁忙工作之餘從事繪畫、雕刻與陶藝創作，其中對於做陶最為投入，20多年來用雙手捏塑著陶土，心裡有種踏實的感動。

他還說，因為本身喜歡魚，魚的生存世界與人類很像，陶魚系列呈現了蓄勢、隨波、逐流、潛行、激流、逐浪等多種面向，背後蘊含著對人生旅程的體會，另外也喜歡觀察人物，所以在「午後時光」的陶作系列中著重的是人物姿態與神情的傳達。

郭齡璐表示，因為學習花藝，感到市面上所販售的花器過於華麗，進而開始自己製作陶器使用，她在本次聯展的作品是「生活陶」系列，如淺盤、花器、五辛盤、茶倉、土鍋、米甕等，藉由自己做、自己用，有種說不出來的喜悅與滿足，也可在茶道花藝聚會中與朋友分享。