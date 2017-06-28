熱浪來襲 新北派出所、消防隊等公家機關都可避暑

2017-06-28 13:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕天氣風險公司預測，新北市今天多數市區將有40％機會出現37℃以上高溫，新北市災害應變中心呼籲民眾注意散熱、保持室內通風，防止中暑，當市內氣溫達38℃或連續3日達37℃，災害應變中心也將啟動「高溫防範機制」，民眾在外可就近到各派出所、消防隊等公家單位避暑。

梅雨季結束後，新北市進入高溫悶熱的盛夏天氣，根據氣象局資料，近日北部平地最高溫出現在板橋36.2℃，彰化縣也連續發生2起民眾中暑死亡事件，近日陽光強烈，紫外線指數易達危險級。

新北市長朱立倫在市政會議中強調，高溫期間，家有長者應注意環境散熱措施、保持室內通風，避免過於悶熱，導致熱傷害、中暑，若發現身體不適，可馬上撥119求助。

朱立倫說明高溫因應機制，新北市氣溫達38℃或連續3日達37℃時，災害應變中心即啟動高溫防範機制，環保局啟動市區街道灑水機制，降低市區道路環境溫度；勞工局加強宣導資方提供足夠飲用水給勞工飲用，減少在高溫環境工作。

社會局加強對獨居老人、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，視需要提供避暑地點；教育局加強宣導學校醫療保健及防熱工作，調整戶外活動課程；衛生局對轄內醫院宣導加強熱傷害患者加強照護，及在長照中心訪視個案。

朱立倫說，市民在高溫炎熱期間，儘量減少外出；若在外需要避暑可就近尋求區公所、派出所、消防隊、圖書館等公家單位協助，酷熱期間應多注意防曬並補充水份及電解質，防止中暑，當有暈眩、頭痛、全身衰弱、噁心、嘔吐等身體不適情況發生，可急撥119求助。