夏天泡湯！屏東四重溪有專車

四重溪夏日泡湯活動即將展開。（圖由屏東縣政府提供）

2017-06-28 12:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕夏季到四重溪泡湯有專車接送囉!為方便民眾到四重溪泡湯，屏東縣政府自7月3日起至9月30日推出泡湯專車，遊客搭火車到枋寮火車站，即可轉乘屏東客運直達四重溪溫泉區，還享有泡大眾湯池半價及午餐優惠，超值划算。

屏東縣政府近年來積極打造四重溪溫泉景觀，並以車城鄉在地農特產洋蔥為主角推出「蔥寶」形象吉祥物及主題曲，隨著蔥寶娃娃進駐溫泉公園迎賓，已成為遊客到四重溪泡湯後，拍照打卡的熱門景點。

觀光傳播處長黃建嘉表示，過去有許多退休銀髮族常搭火車到台東泡湯，事實上屏東四重溪就有非常優質的溫泉，為方便民眾泡湯，去年縣府首次推出泡湯專車，獲民眾好評，今年再度與屏東客運及四重溪溫泉業者合作，推出夏日泡湯專案。

自7月3日起週一至週五，泡湯專車每天上午8時30分及11時二班由枋寮火車站發車直達四重溪，遊客只要搭火車到枋寮下車，即可轉乘屏東客運直接進入四重溪溫泉區，下午3時一班返回枋寮火車站，單程票價為110元，敬老票55元，搭車、泡湯均免預約，免除以往遊客需在台26線車城鄉轉車或另由業者接駁的不便。

溫泉業者並配合今夏大請客，凡是由枋寮火車站搭乘泡湯專車至四重溪的旅客，大眾湯池全面5折，最低75元起，還有湯屋、住宿平日最低5折起優惠。

除了到四重溪泡湯，民眾還可以到四重溪公園走走。民國22年與建的四重溪溫泉公園，循步道登頂，可以鳥瞰整個恆春半島，景色怡人，可惜一度因年久失修失去秀麗面貌，縣府自102年起進行公園景觀改善工程，已陸續完成入口迎賓廣場、溫泉泡腳池、溫泉佛神社、生態步道、景觀生態滯洪池、園區旅遊服務中心、觀景眺望亭、週邊登山棧道等設施，一新氣象。

最近縣府在溫泉公園內佈置200支小型風車及鯉魚旗等地景藝術，迎風飄揚、轉動，吸引不少遊客目光。夏日泡湯專案至9月30日止。活動詳情可至臉書搜尋「蔥寶Onion Baby」粉絲頁查詢。