頭份首座納骨堂上樑 公所澄清櫃位未開放登記

苗栗縣頭份市公所與施工單位請吊車，共同舉行納骨堂上梁典禮。（記者許展溢攝）

2017-06-28 12:48

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣頭份市首座納骨堂，因選地等考量超過5年時間計畫，去年八月才動工。興建工程如火如荼至今，雖一度遭附近居民抱怨塵土太多等問題，經市長徐定禎要求做好妥善防範，已解決民眾困擾。今天上午施工單位請吊車，與頭份市公所共同舉行上梁典禮。徐定禎說，目前進度超前，預計明年完工。

徐定禎、頭份市民代表會主席溫俊勇，及各民代、里長等人，都出席祈福工程順利，並關心納骨堂進度。

徐定禎指出，頭份首座納骨堂為地上4層樓、地下1層樓，總地板面積4453平方公尺，工程費用約1億9千萬元，除主體建築，工程包括，服務中心、公共廁所、祭祀廣場、停車場、土地公像及焚紙爐等設施。

徐定禎說，納骨堂總共約有3萬個櫃位。整體工程預計明年2月完工，進度目前超前，初期會先提供市民1萬多個櫃位使用，日後再逐年編列經費擴充櫃位。

另外，頭份公所表示，去年納骨堂動工後至今，偶有民眾接獲可以先登記、選購訊息，甚至有塔位全數售完消息，讓部分民眾急的跳腳。公所強調，絕無此事。

頭份公所說明，依殯葬管理條例規定，納骨堂完工後，還需辦理驗收，並向主管機關申請啟用，程序完成才能對外販售。強調現階段，並沒有開放登記、選購，呼籲民眾別受騙上當。