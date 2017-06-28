林子偉勇登美國大聯盟 啟蒙高雄忠孝少棒隊定格2015…

鳳山區忠孝國小將棒球對改為社團，教練1年1聘，目前公告甄選。（記者洪定宏翻攝）

2017-06-28 12:43

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾創下台灣野手最高簽約金的林子偉，赴美第7年終於登上大聯盟，成為台灣之光。然而，他所感謝的啟蒙母校—高市鳳山區忠孝國小少棒隊，因2年前工友兼專任教練吳瑞山拒絕接受超額移撥而離職，校方將棒球體育班轉為社團，失去正規的嚴格訓練，林子偉念茲在茲的世界冠軍少棒隊早已「走入歷史」。

吳瑞山分析，選才很重要，必須以體育班的正規訓練，激發學生潛能，才能確認將棒球當作興趣與志向；社團所產生的興趣能否持久，有許多疑慮。這正是忠孝當年能培養林子偉的重要原因。

前內政部長余政憲表示，鳳山區忠孝國小於1994年被教育部列為棒球重點發展學校，當時他擔任高雄縣長，延攬職棒兄弟象後援會南區啦啦隊長吳瑞山組隊訓練，2000年及2001年的IBA世界軟式少棒賽，連續奪得冠軍，為台灣爭光。

余政憲指出，為了讓世界冠軍教練吳瑞山無後顧之憂，安排他擔任工作有保障的忠孝國小工友，同時負責訓練球隊，吳瑞山果然不負眾望，繼續為高雄培訓優秀選手，最知名的就是林子偉。

然而，4年前因校方不願棒球隊住宿，一度鬧解散，經本報大幅報導，教育局介入解決。不料，2年前校方以工友超額為由，強硬移撥吳瑞山，教育局擋不住，吳拒絕移撥而離職，校方就將棒球體育班轉為社團，教練改為1年1聘。

因此查看學校官網，校方公告甄選下學年的兼任鐘點教練；點選右上角的「棒球隊」選項，連結的部落格訊息停留在2015年10月30日，沒有最新比賽成績。