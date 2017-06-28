郭台強：要讓「中台灣影視基地」成為最棒的

市長林佳龍（右）與中影董事長郭台強簽約，郭台強表示，要讓「中台灣影視基地」成為全世界最棒的影視基地！（記者蘇金鳳攝）

2017-06-28 12:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市在霧峰成立「中台灣影視基地」，已確定由60年影視經驗的中影八德公司獲得OT營運權，今天中影董事長郭台強與市長林佳龍簽約，他豪氣的表示，要讓「中台灣影視基地」成為全世界最棒的影視基地！

台灣一直欠缺大型攝影棚，台中市投入7.8億在霧峰興建3.12公頃的「中台灣影視基地」，擁有全亞洲最大的攝影棚，預計在2018年正式營運。

市長林佳龍今天與獲得「中台灣影視基地」營運權的中影八德公司董事長郭台強簽約，將取得15年、最多23年的營運權，同時現埸也播放導演王童、李烈、朱延平、澎洽洽等導演的期許，欣喜台灣有了自己的大型攝影棚，也希望基地的成立，能吸引國外團隊來台拍片。

林佳龍表示，「中台灣影視基地」發想，在於李安拍攝」少年PI的奇幻漂流」到水湳機場打造了一個人工造浪池，在徵詢多人意見，決定要成立「中台灣影視基地」，把人工造浪移移至此，成為亞洲拍水景就要到基地拍攝。

林佳龍表示，在中影董事長郭台強獲得營運權，便強調不止要有水景，還有雪、雨景等，而有攝影棚，還要有實景、後製等，市府編列1億元，要推動影視產業，還要中央爭取第二期影視基地，初步構想在大里或者是成功嶺。

郭台強則表示，今天影視界值得興奮的日子，等於正式在台中影視基地起動。郭台強指出，中影原來在台北中影文化城啟動後製，增加一些投資，跟台北一些學校長期建立建教合作的關係，5年5千萬進行建教合作，而台中有如此多學校，可以培養人才，中影也願意跟台中的學校進行建教合作。

郭台強表示，他接手之後，持續投資拍電影，如塞德克巴萊、聶隱娘，雖然沒有賺錢，這本來是台灣電影帶動的作用，將來中台灣影視基地，有造浪池、深水池，有亞洲最大的攝影棚，相信將會帶動更多影視投資的機會。

郭台強指出，台中地靈人傑，文化底蘊很深厚，他常看到很多國外相關製片、實習人員很喜歡騎著自行車在台中市逛，交通方便、天氣又好，而基地的設立，讓很多影視人員很高興，除了台北外，又增加一個新的影視基地。

郭台強表示，台中市政府願意支持影視界，提供如此好的地方，中影也要有配套來投資設備，第一期約7、8千萬台幣，只要市府支持，中影願意努力讓中台灣影視基地，成為全世界最棒影視基金。

新聞局表示，中台灣影視基地規劃建置人工造浪池、深水池，兩座大型攝影棚、一座中型攝影棚等設施，一旦完工，將開放中台灣的學校帶領學生參觀及學習。