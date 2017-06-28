竹巿今夏創客瘋！新創名師、Maker達人將開課

2017-06-28 12:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹巿今夏瘋創客！為協助青年將創新想法具體實踐，新竹市政府創新產業加速中心訂於29至30日下午6到9點，在清華大學創新育成大樓9樓，舉辦「創新人才如何掌握設計開發流程」及「創新人才必學!如何用低成本及快速的方式打造數位製造」課程，分別由新創圈行銷名師李伯彥以及「Maker達人」賴信吉主講，歡迎市民踴躍參加。

李伯彥是新創圈的行銷名師，也是「一起出來玩」活動平台創辦人，提供簡單好用、不斷進化的免費平台，讓每個人都能自由的實驗想法、實踐創意，打破資源與技術的限制。從科技業早早退休的他，因著幫助青年創業的理想，還是投入了免費平台的建置，希望能幫助弱勢、年輕人透過網路創業、開展市場，讓大家一起創業、建立自己的品牌。

李伯彥過去在科技業的資歷頗為顯赫，包括台灣微軟解決方案經理、多普達國際行銷主管、宏達電亞太區行銷總監、銀行電子金融主管等等。2011年，39歲的他急流勇退，投入安逸的退休生活。自認為不需要再創造更多財富的他，從太陽花學運中，看到網路力量的興起；風靡全球的冰桶挑戰，讓他體悟一個小小的舉動，其實能夠創造出非常大的價值。2014年，他創立「一起出來玩」公司，並推出《一起出來玩》（17gonplay）活動平台App，希望成為年輕人的創業推手。

賴信吉是享印學堂有限公司創辦人，2013年他開始舉辦Maker創意工坊，努力推廣教育，成功降低數位自造和程式學習門檻，徹底翻轉台灣傳統實作教育。2015年，享印學堂開發出密室桌遊教材，用來訓練團隊分工合作、激發腦力，讓使用者變成自造者與設計師，設計自己專屬有趣的密室桌遊。

賴信吉曾在工研院、竹科公司擔任過IC工程師，有感於數位自造和程式學習門檻過高，限制了想創新的人將想法轉化為產品，他在Maker創意工坊中，結合3D列印、雷射切割和程式設計等元素，有效協助創新者將想法落實為作品。

新竹市長林智堅推薦想要創新創業的青年們，多多利用新竹市創新產業加速中心這個優質平台，這中心由竹市府與清華大學及工研院合作，結合多方人才、基地、技術設備等資源，並有許多專業講師現場指導，包括知名創客「哈爸」許武龍亦進駐於此，協助青年將腦海中的點子，製作成具體產品。哈爸研發只要數千元的「LASS 環境感測器網路系統」，把過去昂貴的監測設備簡單化，發展出小型、輕便的空氣品質監控設備，全台六都皆引進使用，監測空氣品質更全面。

竹巿府將持續發掘具潛力及企圖心的創客新秀，未來將在中心由專業團隊協助從創新點子，技術顧問諮詢、使用者價值驗證工作坊、形成一個從創新主題概念驗證、設計、小量產等完整的一條龍主題式軟硬整合創業輔導，歡迎電洽新竹市政府/勞工處/就業服務科，電話（03）5324900分機24葉先生。