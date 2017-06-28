政府預算開放人民決定 台南社造搞新招

2017-06-28 12:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「公民審議及參與式預算」是什麼？「政府預算開放人民決定」要怎麼實現？今年南市的社區營造方案引進具備審議精神的「參與式預算」概念，希望透過理性、平等、開放的討論，讓民意幫助政策及預算運用更有意義，擴大深化公民參與公共事務能量。

文化部與文化局合作推動今年度南市社造3期及村落文化發展計畫，共推動安平、佳里、新營、新化、善化、中西、東山等7區公所辦理不同模式的公民審議或參與式預算社造計畫。

例如參與式預算方面，安平區公所提出「為安平化妝」空地營造，佳里區公所則喊出「文化圓夢北佳里，幸福共同來完成」，鼓勵佳里區住民參與文化社造計畫的提案。

文化局表示，安平區公所提出空地髒亂是影響市容重要因素，荒廢空地容易遭棄置雜物而致孳生病媒蚊，因此透過這次計畫邀請當地民眾共同腦力激盪，提出空地綠美化、營造、公共藝術設置或經營方案等，預計選出3個提案，每件提案預算金額上限20萬元，公私部門攜手共同執行空地綠美化工作，鼓勵在地民眾主動維護居家生活環境。

目前2區皆緊鑼密鼓宣傳，亦完成提案說明會，熱鬧滾滾，有興趣參與的住民也可上「為安平化妝－安平社區空地營造方案討論會」 與「走讀佳里之美」臉書粉絲專頁參與討論。