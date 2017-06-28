超商愛心零錢匯流 樂捐台東送餐保溫車

送餐保溫車歡喜啟用。（記者張存薇攝）

2017-06-28 12:10

〔記者張存薇／台東報導〕超商零錢箱集合發揮大大力量！台東縣一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作「把愛找來」公益募款零錢捐助計畫，為偏鄉老人送餐服務增添2輛保溫車，今天歡喜啟用，未來更多老人家可以吃到熱騰騰又新鮮的便當！

台東縣社會處長曹劍秋指出，從台東基督教醫院開始到一粒麥子基金會，已為長者送餐22年，初估送出180萬個愛心便當，讓老人家吃的更營養均衡，也更健康。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，這些餐點除有營養師把關，也希望提升服務品質，尤其是希望在送餐路線末端的長輩們能吃到熱騰騰的便當，雖然採用過保溫袋、但仍有所不足，感謝大家捐助愛心，添購了2輛共116萬元的送餐保溫車，讓便當可全程保持在70度恒溫，也保持便當鮮度。

一粒麥子在花、東2縣每週一至週六中午送出近800個便當，基金會台東服務中心主任潘政憲說，目前台東送餐共有13條路線，希望在2小時內送完，但有的路線長達77公里，因此2輛送餐保溫車中，1輛留在台東服務中心，服務縱谷線鄉親，另1輛則調至花蓮服務中心，提供光復鄉送餐服務，評估還需要7輛保溫車，未來也計畫購買環保便當盒，持續提升服務品質。

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