百貨專櫃要災防假 勞動部：建議勞資約定

專櫃人員工會等團體到勞動部要求修法納入災防假。（記者黃邦平攝）

2017-06-28 11:58

〔記者黃邦平／台北報導〕百貨專櫃人員工會等團體上午到勞動部抗議，強調經常在颱風天被迫冒險出勤，要求修法納入「防災假」，停止上班不扣薪，災害期間出勤工資雙倍；勞動部指出，天災無法歸責於勞資任一方，且各行各業需求不同，目前除了以行政指導建議，也要求企業在工作規則中明定不扣發工資、出勤加倍發給，否則地方政府不會核備。

台灣專櫃暨銷售人員產業工會強調，過去2年3度調查專櫃人員颱風侵襲期間出勤狀況，其中，尼伯特颱風期間有百貨公司出勤率超過95%，在百貨業，櫃商多半把專櫃人員的管理權交給百貨公司，颱風天如果不出勤，櫃姐櫃哥們恐怕要面對高額罰款，1天可能要罰2000元到5000元，有家業者最高罰1萬元，也有的會扣全勤獎金，連在颱風天停止營業，也發生專櫃人員被扣特休，2015年8月7蘇迪勒颱風侵襲時有專櫃小姐通勤途中被掉落樹幹砸中住進加護病房。

他們質疑政府目前只頒布行政指導層級的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，規定「不得視為曠工」、「宜不扣發工資」，卻沒有強制力，很多行業的勞工都面臨這種困境，目前朝野立委已經有6個提案要求法定防災假，只剩勞動部在推託。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王雅芬指出，行政指導是建議，勞動部已經幾度檢討有關颱風天出勤的安全衛生等相關問題，但各行各業需求的確不同，2015年已通知縣市政府核備工作規則採用新的參考範本，其中由勞資雙方約定颱風天不出勤不扣發工資，如果出勤薪資要加倍發給，如果遇上休假日還要補1天假，日後如果違反約定，可依勞基法罰款2萬到100萬元，也會尊重立委意見。