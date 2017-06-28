屏東新埤國中招生逆勢成長 校長透露關鍵

2017-06-28 11:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在少子化的大環境下，屏東新埤國中從過去18班，現在剩下6個班，且全校學生數只有66人，加上鄰近鄉鎮學校「搶學生」競爭，「學區內的小學畢業生，連續幾年都沒有人來讀」，但新埤國中今年新生人數卻逆勢成長，打破近10年來的招生紀錄，校長蘇傳桔說，「讓每個孩子都能被看見，就是招生關鍵！」

蘇傳桔表示，學區新生過去多外流到鄰近鄉鎮、私校就讀，往年學區內的新生報到率只有3成，今年招收新生則從上屆12人成長到17人，且學區內連續幾年都沒有新生報到的新埤國小，今年一口氣來了5個新生就讀，更難得的是，學區內萬隆、餉潭、竹林等3所小學的縣長獎得主也來報到，打破學校近10年來招生紀錄。

蘇傳桔說，校內每個學生他都能叫出名字，也因為學生人數少，分配到的學習資源相對多，像是學習用的平板電腦，每個孩子都能人手一台，在大學校裡表現未必突出的孩子，在這裡卻能代表學校出賽甚至贏回好成績，且學校改變過去升學率掛帥主義，推動適性發展，並主打童軍、品德教育，讓學生擁有多元能力，每個孩子都是亮點。

新埤國中從民國57年創立至今，蘇傳桔也打破紀錄，成為該校連續10任以來首位連任的校長，他說，面對嚴峻的招生考驗，他主動拉近學校與社區距離，邀退休教師、地方仕紳、歷屆家長會成員組成顧問團，當學校堅強後盾，對外爭取資源、對內加強地方家長的認同，去年也開始積極邀請學區小學到校內露營，趁機展示校內多元課程，就是要讓大家看到新埤國中與眾不同的地方。