FUN暑假 七股海鮮節7月6日熱鬧登場

七股農漁物產富饒，有七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣）等在地季節限定美食，也有蚵嗲等銅板小吃。（記者王涵平攝）

2017-06-28 11:43

〔記者王涵平／台南報導〕「臺南七股海鮮節」7月6日至8月20日舉行，台南市長賴清德親自代言，邀大家來感受七股最道地的海味、鮮味與人情味。

南市觀光旅遊局與七股區公所合作推出《七股起鼓》、《鄉村旅遊》、《美食玩家》、《飛越七股》、《七股演藝》五大主軸精采內容，陪你一起FUN暑假。

賴清德表示，市府整合「臺南夏日海PARTY」活動，七股海鮮節為西濱地區打頭陣，分別推出生態教育、風土小旅行、在地美食、紀錄大七股及七股人文等，涵蓋面向多樣又極具教育意義。

海鮮節每年都更勝以往，包含七股歌曲、七股七寶宴、在地遊程，今年與和明紡織觀光工廠合作舉辦親子活動「虱目魚旗創意彩繪」，DIY互動體驗適合大人與孩童共同參與。

七股區長莊名豪表示，七股農漁物產富饒，為行銷在地上青的七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣），與在地餐廳業者及台灣鹽博物館合作推出《美食玩家》共同推出七股地區限定的珍味佳餚。

七股鹽山的「海鮮市集」有群星代言（臺南星光幫素人歌手）熱鬧滾滾的海鮮促銷；三股海產街的「代客料理」活動期間可與各餐廳業者預約特色料理；台灣鹽博物館的「七股Buffet饗宴」及父親節溫馨犒賞辛苦爸爸們的「七股七寶海鮮宴」，還有為小資族規劃的「50元銅板小吃」（如蚵嗲、蝦餅、鹹粿、蝦捲等）。

觀旅局長王時思表示，公所用心規劃《鄉村旅遊》多條主題遊程，鎖定親子、學生及情侶旅遊族群，推出多樣化超值價的風土小旅行，值回票價。「2017臺南七股海鮮節」活動網站。