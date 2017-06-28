成大攜手蕭壠園區跨界藝術合作 領略台灣建築之美

2017-06-28 11:26

〔記者楊金城／台南報導〕成功大學建築系與佳里蕭壠國際藝術村第3年合作舉辦「空身‧實度」特展，即日起在蕭壠文化園區北側酪梨區展出。這些在學中的未來建築師們，運用園區自然環境、揮灑創意，協力構築出充滿力與美的作品，讓觀眾看見台灣建築與空間思考的未來。

文化局長葉澤山表示，蕭壠國際藝術村近4年來已有國內、外972位藝術家進駐創作。此外藝術村也是台南重要藝術教育據點，2015年開始與成大建築學系合作「創意學習計畫」，由蕭壠提供實作基地，培育未來建築師們的創作實力。

今年「空身‧實度」特展，是由成大建築學系宋立文、林煌迪、顏世樺、陳恥德、葉玉祥、陳品蓁等6位老師、林家呈、蔡晰璇2位助教合作指導，帶領成大建築系109級的61位大一學生共同創作，歷經近2個月的設計討論與施作，將蕭壠的木棧道平台與台糖舊火車廂進行整修與再創作，以基本的木構造作為主要架構，配合周遭的環境紋理，將此區域改造為園區另一處可供群眾聚集、休憩、會議、舉辦工作坊等複合功能的開放空間，為園區增添一處充滿藝術氣息的角落。

主題展取名「空身‧實度」，主要在呈現所有參與創作者，在園區場域中身體力行，以行動落實對空間的重新認識，思忖建築構造中空間與實體的虛實關係。

宋立文說，在蕭壠園區施作，提供與校園內截然不同的教學資源，帶給同學在以往教學中極為缺乏的歷史脈絡思考與想像，讓學習者從傳統被動、自我封閉的個人主義學習，轉向自主、開放的跨領域合作學習模式。