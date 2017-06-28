四技二專技優甄審入學放榜 錄取率4成

2017-06-28 10:53

〔記者林曉雲／台北報導〕106學年度四技二專技優甄審入學今天放榜，技專校院招生委員會聯合會統計，共有1萬6856人報名，較105學年度減少547人，正取生和備取生計1萬3480人，完成網路登記就讀志願者計1萬2464人，經就讀志願序統一分發錄取者有6761人，分發錄取率40.11％，與105學年度相比，錄取人數減少401人，分發錄取率降低1.04％，競爭較激烈，報名人數最多的前三類依序為商業類、商設類、電子類。

執行長段裘慶說明，今年共有全國103所公、私立科技校院及大學，提供1893系科（組）、學程，9064名招生名額，其中以商業類（2798名）、電子類（1319名）、商設類（1133名），招生名額居前三名。

技專校院招生委員會聯合會提醒分發錄取生，必須於106年7月14日中午12時之前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格，獲分發之錄取生如同時獲得四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到，違者取消其錄取及入學資格，已辦理完成報到手續之錄取生，除非在106年7月14日中午12時之前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加106學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。相關訊息可上網查詢。