大手牽小手 暑假親子梅嶺遊

梅嶺休閒農業園區暑假推出親子遊程，結合生態、人文、產業，還可品嚐梅子雞、薑黃雞料理，邀民眾前往探索體驗。（記者王涵平攝）

2017-06-28 10:55

〔記者王涵平／台南報導〕梅嶺休閒農業園區暑假推出親子遊程，結合生態、人文、產業，還可品嚐梅子雞、薑黃雞料理，邀民眾前往探索體驗。

南市農業局科長吳威達今邀梅嶺業者行銷，歡迎大家來梅嶺走一走，梅嶺休閒農業區地處台南市楠西區，海拔500～1100公尺之間，原名香蕉山，當時以出產香蕉聞名，後來由於外銷日本市場沒落而改種梅子，當地大部分的山坡地遍植梅樹，是台灣最大的梅子出產地之一，每年冬天梅花遍野盛開，清麗雪白的梅花莊點整個山頭，「梅嶺」因而得名。

梅嶺休閒農業區業者指出，除了冬季賞花尋梅，當地共同推廣生態保育工作，推動螢火蟲生態保育，每年春季賞螢季也吸引許多遊客前往觀賞螢火蟲，當地梅農營造不同季節各有不同花境美景，包含野百合、紫牡丹、山櫻花等，梅嶺有鳥類、蛙類及紫斑蝶生態區，以及多條賞梅登山步道，包含伍龍、梅峰、觀音、梅龍步道等。

今年暑假推出「大手牽小手～梅嶺走一走」親子遊程，帶消費者共遊江家古厝、蝙蝠洞瀑布、神秘氣場、虛谷生態園區動植物觀察體驗，1日自然生態之旅，非常適合親子共遊，7-8月共10梯次（報名表單：https://goo.gl/HwFZbF），每梯次名額40人，額滿為止 （7/30梯次已額滿），洽詢專線0915933989呂先生。