南市擴大空品淨區 9重要工業區全數納入

2017-06-28 10:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市柴油車空品淨區管制再擴大，南市環保局表示，為降低細懸浮微粒的排放，將柴油車空氣污染管制重點，放在高污染大型柴油車進出頻繁的工業區，並劃列為空氣品質淨區，繼去年推動4工業區、1港區及1風景區共6處空氣品質淨區後，本月份再公告新營、官田、永康、安平及台南科技等5個工業區，為南市空氣品質淨區。目前南市轄區內重要的9個工業區，全數納入空氣品質淨區管制範圍。

環保局表示，工業區劃設空氣品質淨區的目的，主要因工業區為大型柴油車輛出入頻繁的區域，易造成車輛排放污染集中問題，因此規劃推動工業區劃設為空氣品質淨區，鼓勵車主取得優於法規排放標準的自主管理標章，以降低車輛污染。

環保局表示，7月份為宣導期，8月為勸導改善期，9月起開始正式稽查作業。目前也已經與各工業區服務中心合作，展開各項宣導工作，將持續輔導各工業區內企業車隊，取得排煙自主管理標章。若車輛取得標章，遇路邊稽查將優先放行，未取得排煙自主管理標章者，一律進行現場檢測，每次檢測時間需耗費20至30分鐘，將可能延誤車輛運送貨物時間，且車輛經檢測不合格者，除依法處3000元至2萬元罰鍰外，也需限期改善複驗至合格，逾期未完成改善將按次處分。

環保局表示，依據環保署的研究，大型老舊柴油車輛污染問題相當嚴重，因此環保署將推動大型一、 二期車輛汰舊及三期車輛加裝濾煙器補助，並將修訂空氣污染防制法，限制特定車輛進入空品淨區，加速改善老舊車輛污染，並鼓勵大型老舊柴油輛進汰舊或加裝濾煙器，以維護南市的空氣品質。