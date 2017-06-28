機車自摔事故多 徐永明：提升道路防滑係數

2017-06-28 10:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣道路標線抗滑不足，恐導致機車族「自摔」成為安全死角，時代力量立委徐永明今召開記者會，要求交通部立即提升標線抗滑係數標準至65BPN，並將抗滑係數檢驗列為道路檢查表之一，他也要求警政署，未來在事故調查表中，能進一步標註自摔原因。

徐永明指出，根據警政署統計，2016年機車自摔案件數就高達16052件，交通部運輸研究所也指出，標線抗滑能力不足是自摔原因之一，此外，現行台灣道路標線抗滑係數45BPN的訂定，是以四輪以上車輛作為參考，未考量機車安全妥適性，但台灣機車用戶多，提昇抗滑係數要求有其必要。

交通部技監室技正賈毓虎回應，當時訂定標準時，是以標線完成後兩週內、在潮溼環境下做抗滑係數測試，也找了專家學者並參考國外標準，45BPN只是門檻；他也說明，標線性能包含抗滑係數及反光性，但兩性能互斥，為此，公路總局去年已啟動研究計畫，要針對各道路特性進行探討，盼能增加安全性。

徐永明則以台中市為例，指道路提升抗滑係數後，自摔件數明顯下降。與會的民進黨台北市議員顏若芳則要求北市府，今起能在路面重新舖設時，提昇道路防滑係數，也盼中央統一標準，地方政府才能對此做更有力要求。

淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲表示，台灣有1千多萬輛機車，肇事數最多，且台灣降雨天數多，總體來說，標線防滑塗裝也有其必要，雖成本會因此增加，但降低事故對台灣福祉更高。

警政署交通組安全科科長蔡宗益表示，交通事故調查中，人、車、路、環境項目都會進行勾填，但同仁對防滑未有研究，要確認是否為標線抗滑不足而肇事有其困難，需要靠後續鑑定來確認。