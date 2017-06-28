發冷、煞猛打拼…桃園推出客家LINE貼圖

桃園市政府客家事務局及桃園市客家文化基金會今天發表「Taoyuan Hakka 桃園客家」LINE主題貼圖，推出40組客家貼圖供付費下載。（記者陳昀攝）

2017-06-28 10:49

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府客家事務局及桃園市客家文化基金會今天發表「Taoyuan Hakka 桃園客家」LINE主題貼圖，推出40組客家貼圖供付費下載，以客家公仔「ㄚ弟、ㄚ妹」活潑可愛的表情結合常用詞彙，讓大家一起按貼圖學客語、用客語。

桃園市長鄭文燦表示，行政院會已通過客家基本法修正草案，明定客語為國家語言，桃園也要致力推動客語成為常用語言，讓客家走入生活，用貼圖行銷客家，他打趣地說，「如果想要偷罵人，傳貼圖對方未必看得懂喔！」

桃園市客家事務局長兼任客家文化基金會執行長的蔣絜安說，貼圖包含日常問候、應對用語、心情表達、天氣狀況等詞彙，像是「發冷」就是無言、「騙人不識」是騙人不懂、「煞猛打拼」則是打拼的客家精神等，可以透過不同貼圖做出不同的「客式回應」，非常有趣。

蔣絜安表示，40組貼圖即日起開放付費下載，所得將作為客家文化基金會的客語文化發展基金，未來也可能再推出第2彈、第3彈…，持續推廣客語並豐富桃園的多元文化，歡迎大家踴躍下載。