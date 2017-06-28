全台這所小學首創AR圖書館 開啟學生3D閱讀新視界

2017-06-28 10:42

〔記者王俊忠／台南報導〕你可以想像只要坐在圖書館座位，一邊優雅的翻著AR圖書，不用拿平板電腦，就可以看到栩栩如生的3D動畫嗎？這樣神奇的閱讀科技在南市東區大同國小看得到，透過教師們努力，讓大同圖書館成為全台小學裡唯一一所未來圖書館，一場嶄新的閱讀革命，正在大同校園裡逐漸發酵。

大同國小推展數位閱讀教育，購置很多擴增實境（Augmented Reality，簡稱 AR）書籍，透過行動載具，立即呈現互動式的3D動畫，實體書本與虛擬實境的互動學習，讓閱讀更有趣，這類書籍很受孩子們喜愛，借閱率高居不下，為了讓孩子能在圖書館閱讀AR書籍，學校決定設置AR互動閱讀區，讓孩子們在圖書館內只要打開書本，就可讓圖書3D內容跳起來，體驗「躍」然紙上的閱讀模式。

老師郭人豪說，擴增實境將虛擬世界套用在現實世界裡，並進行互動，透過有攝影鏡頭的行動裝置，就能在眼前呈現出互動式的3D動畫。有的書本暗藏軌道，讓玩具車在書本上跑，有的能模擬恐龍、龍捲風、地震、火山或是月球火星等，讓孩子們在閱讀書本時可透過3D呈現方式，學習更多知識，另外還有動手做的工具書及藝術故事書，增加延伸閱讀的趣味性。

校方將AR互動閱讀區，安裝數十種擴增實境APP，結合AR互動繪本，讓童話故事書不再只有豐富色彩，讓故事場景不再只是想像。這樣的數位閱讀體驗，將平面變立體，讓閱讀變得更有趣味，讓太陽系、絕跡的恐龍、龍捲風、海洋生物等近在眼前，享受驚奇學習體驗。

學生郭明杰說，最喜歡恐龍的書籍，只要將書本放在AR數位閱讀區上，栩栩如生的恐龍馬上站在眼前，可以操控牠移動，還能聽牠怎麼吼叫。學生黃如郁表示，以往看AR圖書，一定要借回家透過手機、平板才可以觀看，如今學校設置AR互動閱讀區，可以馬上看到AR書籍內容，相當方便。鄭仁豪同學說，AR書籍的3D動畫讓很多想像世界變成真實畫面，感覺很不可思議，坐在閱讀區一邊翻書閱讀、一邊可看到AR動畫，感覺很棒。

大同校長黃佳麟說，很感謝學校老師們用心規劃，讓孩子能進行獨特的3D立體閱讀，透過AR互動閱讀區的啟用，讓每位孩子在圖書館隨時能進行AR閱讀，也讓大同國小圖書館邁向新的里程碑。