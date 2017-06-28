搶破頭！彰市未婚聯誼報名創新高

彰化市長邱建富呼籲未婚女性踴躍報名無底廟鎮南宮的聯誼活動，讓月下老人牽紅線。（記者湯世名攝）

2017-06-28 09:44

〔記者湯世名／彰化報導〕搶破頭！邁入第15年的彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚男女聯誼活動，今年開放男女各50個名額，廟方原以為今年報名人數恐將再往下探，沒想到經本報報導，吸引大批未婚男女報名，截至今天為止，未婚男性報名高達150人，未婚女性也有42人，雙雙創下歷史新高，讓廟方驚喜。

彰化市公所與無底廟鎮南宮合辦的七夕未婚男女聯誼活動，將在8月27日在該廟活動中心進行，報名時間從本月1日起到7月31日止，長達2個月，男女名額各50名，對象為身心健康無不良嗜好，有正當職業的未婚男女，其中男生資格為62至79年次的專科學歷，女生為65至82年次的高中職學歷，報名費用300元，報名地點為彰化市南瑤路371號，電話04-7250427。

根據廟方資料顯示，報名至今還不到1個月，就有高達150名未婚男性報名參加，超過預定名額2倍，未婚女性也有多達42人報名，雙雙創下歷來紀錄，讓廟方大感驚喜。

鎮南宮管委會主委許金龍表示，他們原以為今年報名人數會與往年差不多，男性約在60名、女性為20名左右，沒想到今年竟然報名大爆滿，遠遠超過他們預期，由於男性已逾預定人數甚多，預料報名女性也將會達標，甚至可能高達60人，因此他們將進行篩選，男性將會保留60甚至70個名額。

許金龍說，歷年來報名的未婚男女，絕大部分都是專科或大學學歷，近年來甚至還出現碩士學歷者，顯示參加者的素質愈來愈高。聯誼活動結束後，男生可獲贈紀念品，女生則可獲贈500元百貨禮卷。

彰化市長邱建富表示，這項年度未婚男女聯誼活動，每年都有配對成功者步入結婚禮堂，且只要攜手步入婚姻，新人還可獲贈金飾、冰箱等禮品，今年市公所與廟方更研議要將禮品加碼，呼籲未婚男女把握機會。