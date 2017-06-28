週末高溫炎熱午後雨 指考生留意天氣變化

氣象主播賴忠瑋提醒，未來幾天高溫炎熱，且易有午後雨，週末參加指考的考生，需留意天氣變化。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-28 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣持續炎熱，中午各地高溫可達32至34度。氣象主播賴忠瑋表示，未來幾天也很熱，但週五開始，「要留意午後雨的機率可能還會再增加」，提醒週末參加大學指考的考生，注意天氣變化。

「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉專今指出，今天依舊高溫炎熱，台北盆地至南投，可能會出現35度，建議多補充水份、減少曝曬時間、注意防曬與室內外溫差。

賴忠瑋指出，昨、今兩日的差異，是「西半部山區也可能會有午後雷陣雨」。他解釋，昨因西南風較強，西半部風速大，不易讓午後雷陣雨發展，僅東部宜蘭、花蓮局部地區有熱對流。不過，今天台灣附近的西南風稍微減弱，西半部山區可能會有局部零星短暫陣雨。

賴忠瑋提到，未來幾天天氣還是很熱，但因太平洋高壓將略為東退，「讓台灣上空的空氣沉降作用不會那麼強，不至於抑致熱對流的發展」，因此恐出現分佈範圍較廣的午後雷陣雨，建議週五至週日有規劃外出行程者，以及參加指考的同學，多加留意天氣變化。

賴忠瑋也說，位於菲律賓東方的熱帶擾動，目前雖無明顯變化，大環境也不利其發展，「不過未來兩個禮拜西太平洋的大氣條件還會再轉變，不排除有熱帶擾動生成，並且增強成為熱帶性低氣壓的機會」，且下週就進入7、8月颱風好發季節，正好提醒民眾預做準備。