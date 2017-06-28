玩具總動員 進駐Apple Watch大玩躲貓貓

奔跑的恐龍，突然轉身微笑示好。（記者陳炳宏翻攝）

2017-06-28 08:03

〔記者陳炳宏／台北報導〕努力工作太緊繃嗎？現在玩具總動員的成員，包括巴斯光年、胡迪、潔西、Toy Box都進駐Apple Watch錶面圖庫，使用者只要手腕一轉，立刻會有各主角以不同樣貌現身，甚至輕點錶面，還會有恐龍、粉紅豬飛奔現身，每一次翻轉手腕，都讓人驚喜、愉悅。

Apple本月初才發表的iPhone新一代作業系統iOS 11，同時也發表智慧手錶Apple Watch的新版作業系統watchOS 4，今天Apple 釋出公開測試版beta2，不但多位主角進駐錶面圖庫供選用，而且與迪士尼的米奇、米妮錶面特效不同，米奇、米妮輕敲錶面會報時，但玩具總動員則是電影角色以不同方式出現玩躲貓貓，甚至出現共舞畫面，讓人無限想像、期待。

除玩具總動員外，watchOS 4也提供更人性化互動提醒，包括「炳宏，再快走15分鐘就可以完成今天完美畫圈」、或是在體能訓練時，自動啟動「勿擾模式」，不會出現簡訊、電話、eMail打斷，此外也加強Siri功能，會主動顯示、提醒當下所需要的資訊。

除玩具總動員外，watchOS也新增萬花筒錶面，讓喜歡喜歡曼陀羅繪圖的果粉，有似曾相識的感覺。

巴斯光年展示各種動作。（記者陳炳宏翻攝）

不僅watchOS 4現身，就連彩虹版錶帶也上架。（記者陳炳宏翻攝）

玩具總動員錶面已可選用。（記者陳炳宏翻攝）

主角巴斯光年。（記者陳炳宏翻攝）

巴斯光年與胡迪共舞。（記者陳炳宏翻攝）

巴斯光年裡的潔西。（記者陳炳宏翻攝）

恐龍無意中奔跑出來大玩躲貓貓。（記者陳炳宏翻攝）

好動的粉紅豬，一刻都抓不住。（記者陳炳宏翻攝）

胡迪被逮到驚恐樣貌。（記者陳炳宏翻攝）

遊戲場景搬上錶面，抒壓效果十足。（記者陳炳宏翻攝）

watchOS4也新增萬花筒錶面。（記者陳炳宏翻攝）