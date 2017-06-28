北部體感溫度飆到41度 午後各地恐有雷陣雨

氣象局指出，今天依舊是多雲到晴的天氣，各地白天高溫將飆升至32至35度，台北地區體感高溫更會升到41度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-28 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到太平洋高壓勢力影響，今天（28日）依舊是多雲到晴的天氣，各地白天高溫將飆升至32至35度，台北地區體感高溫更會升到41度，紫外線指數容易達到過量或危險級，午後各地恐有短暫雷陣雨，類似的天氣型態將持續到下週二（7月4日）。

氣象局表示，今天台灣地區位於太平洋高壓的西南側，東南風帶來一些水氣，使台東地區會不定時出現局部短暫陣雨，其他各地仍是多雲到晴，氣溫偏高，中午過後有局部短暫雷陣雨的夏季天氣型態。各地高溫約在32到35度，紫外線指數易達過量或危險級，民眾戶外活動請注意防曬和補充水分以預防中暑。

週四（29日）至下週二各地主要是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣，氣溫方面，上午雲量少，太陽輻射增溫明顯，各地高溫大多有32至34度，大台北盆地及局部中南部近山平原受東南風過山沉降影響，有時更是有35度左右高溫發生的機率。

空氣品質部分，今天北部為普通等級，指標污染物為臭氧，其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 41 29 ~ 38 32 ~ 36 29 ~ 38

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）