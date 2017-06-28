06/28 各報重點新聞一覽

立法院臨時會在歷經四天三夜的挑燈夜戰，院會昨日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」。

2017-06-28 06:14

自由時報

立院三讀// 公務員年改 明年7月實施

公務員年金制度出現重大變革！立法院臨時會在歷經四天三夜的挑燈夜戰，院會昨日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」。十八％優存制度將於二○二一年全數歸零，包含優存在內的退休總所得也將在十年內從本俸二倍的七十五％降至六十％。公務員月退休金起支年齡將延至六十五歲，採計基準也將從現在的最後一個月俸額，自明年改為最後五年平均俸額，並逐年拉至十五年。

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中國施壓 駐厄瓜多商務處遭拔「中華民國」

U我國在部分非邦交國外館使用國號或台灣等名稱，中國對此不滿並施壓「更名拆牌」。繼杜拜外館兩週前遭改為「台北商務辦事處」後，我駐厄瓜多館處也不敵壓力，近日已由「中華民國駐厄瓜多商務處」改名為「台北駐厄瓜多商務處」。外交部昨對此表示深感遺憾，並表達抗議。

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Google壟斷 歐盟重罰827億

在歷經七年調查後，歐盟反壟斷部門週二以搜尋引擎巨擘Google為推廣自家購物搜尋、排擠較小購物搜尋網站，涉濫用市場支配地位為由，裁罰Google二十四．二億歐元（約二十七億美元、八二七億元台幣）罰款，刷新英特爾二○○九年創下的十．六億歐元紀錄，此舉可能激化原已緊張的歐美關係。

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蘋果日報

年改三讀 18趴2年歸零 省7千億

總統蔡英文交出年改政見第一張成績單！歷經4天馬拉松式審查，立法院昨三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，確立「多繳、少領、延退」原則，新法明年7月1日上路後，爭議已久的18%優惠存款，將在2年後、2021年起歸零，估可省7千多億元經費。修法通過後，身兼年改會召集人的副總統陳建仁對公教人員共體時艱表達感謝，但反年改團體痛批這是立法史上最黑暗的一天。學者提醒，這次改革仍無法徹底消除年金破產危機，有點可惜。

購地賠6千萬 殺掮客分屍

土地掮客遭殺害分屍！一名土地投資金主，多年前請當掮客的九旬老友買地，未料他花了六千萬元，竟買到北市的公園用地，他覺得受騙，向老友索回六千萬元不成，兩年前與兩個兒子怒將老友約出，帶到三峽套房追討，雙方發生口角，金主的兩個兒子怒將掮客掐死，最後分屍棄置在三峽山區與新北大橋下，警方前天逮捕金主父子三人，兩個兒子訊後收押禁見。

聯合報

警訊！ 流感疫情有「常態化」趨勢

時序入夏，流感疫情卻反常增溫。衛福部疾管署統計，短短一周，上周全國類流感門、急診人次從九萬多，暴增到近十二萬，不少民眾因發燒、肌肉痠痛掛病號。下個流感季將從七月開始，疾管署推估，今年流感季到暑假後疫情才會趨緩，演變成一整年都處於流感季節中，疫情有「常態化」趨勢。

綠讓步 退休教師58歲起支

立法院昨下午開始處理「公立學校教職員退休撫卹條例」草案，民進黨團多次與教師團體協商後，決定對中小學教師退休起支年齡讓步，從黨團、年改會原本決議的六十歲，下降至五十八歲。全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，雖對結果並不滿意，「但能提前也可以接受」。

中國時報

18％優存利息2年後歸零！公務員年改三讀 明年7月1日上路

歷經連日挑燈夜戰，立法院臨時會昨三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，邁出年金改革第一步，確立18％優惠存款利息2年後歸零、所得替代率分10年調降至60％、退休金採計基準改採15年均俸等；新法明年7月1日上路。

我來自台灣 林子偉大聯盟首安 看見國旗

美國職棒紅襪隊台灣內野手林子偉日前從2A直升大聯盟，連續3天都有出場機會，昨天總教練費洛更指派他擔任先發三壘手，並於2局下從雙城隊先發投手貝瑞歐斯手中擊出中右外野德州安打，大聯盟首打席就擊出安打不僅締造台灣球員紀錄，而且他在升上大聯盟第3場比賽就能先發，也是台灣野手第一人。眼尖的球迷並發現，林子偉使用的球棒握把底部有一枚國旗貼紙，告訴大家他來自台灣。