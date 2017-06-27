高市管制大型餐飲業者空污水污 年底上路

2017-06-27 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局每年接獲民眾檢舉餐飲業4千件，率先全國首創餐飲業空污管理辦法，針對具一定規模的110家業者，要求加裝設備管制空污、水污，近來公告後半年實施，最高可罰款5萬元，且開罰不限次數，要求負起社會責任。

根據環保局統計，民眾每年檢舉餐廳油煙、異味約4千件，產生粒狀污染物，包括細懸浮微粒PM2.5、懸浮微粒PM10等，造成民眾身體不適，油水也會堵塞水溝，尤其隨著夏天到來，民眾開窗感受明顯，檢舉案件持續攀升。

環保局為改善空氣污染，多次召開公聽會，發現餐飲業對民眾生活影響最大，新訂高市一定規模餐飲業空氣污染防制設置管理辦法，針對提供餐飲座位數達300位或餐飲作業面積達302.5坪以上的業者，清查約110家大型餐飲業者受影響。

環保局要求業者加裝空污防制設備，應設置集排氣系統，包括瀝油槽、導油孔及集油容器，有效收集作業場所的含油廢氣，另設置油分自廢氣分離前處理、油煙及異味成分去除的油煙及異味處理設施。

由於水污法只納管每日廢水排放量達50噸以上的餐飲業觀光旅館（飯店），門檻太高難以限制一般的餐飲業者，環保局要求業者加裝油脂分離設施，避免油水排放水溝，造成水溝阻塞。

環保局說，目前是政策宣導期，市府將加強勸導，預期將於今年底上路，業者若未依法設置，經限期改善未完成，可開罰5千到5萬元，且開罰不限次數，直到業者改善為止。